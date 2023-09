En el videoclip de 'El Jefe', su nuevo tema, Shakirahace referencia a la polémica escena en la que su exsuegra le manda callar. Como se puede ver en su videoclip, a la artista colombiana le tapan la boca. Pero no es el único videoclip con algún dardo. Como explica Alfonso Arús, "ahora cobra sentido una escena del videoclip 'Copa vacía' en la que aparecen ratas, porque esas ratas son las que todavía están en su vida".

Así lo ha explicado la propia Shakira: "Esta sirena, primero fue abducida y por amor está al lado de este hombre, de alguna forma encerrada, cautiva, sacrificando su propio bienestar por amor y luego termina tirada en un basurero, rodeada de ratas". "Todavía estoy rodeada de ratas, pero cada vez menos", ha afirmado la cantante, que ha destacado que eso es lo que ha hecho este año, "limpiar la casa exterminando las ratas".

Unas palabras que analiza irónicamente Alfonso Arús en el plató de Aruser@s: "Suerte que ya estaba en otro nivel y había dejado atrás el duelo y el rencor. Ahora ya en positivo". Además, Shakira ha concedido una entrevista a 'Billboard' en la que explica en qué situación se encuentra en la actualidad: "Ahora estoy en una etapa de supervivencia y reflexión". "Ser madre soltera y seguir con este ritmo de estrella del pop pienso que no es compatible a veces", afirma Shakira, que destaca que "todo es cuesta arriba": "Cuando no tienes un marido que se puede quedar con los niños, siempre voy haciendo malabarismos". Alfonso Arús le manda un tajante mensaje: "Díselo a la gente normal que no puede tener 27 asistentes ni cuidadores, pero lo difícil es ser una estrella del pop".