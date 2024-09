Los fans de Maluma, como Patricia Benítez, están de enhorabuena. "¡Ay, me encanta el 'patronshito'!", exclama la tertuliana cuando Alfonso Arús le cuenta que el artista colombiano ha anunciado que va a empezar a hablar de "shus coshas", es decir, de diferentes aspectos de su vida privada en YouTube.

El presentador de Aruser@s no está tan entusiasmado como 'la' Benítez. "Por ejemplo: hoy me pongo una camiseta, mañana me pongo otra vez una camiseta blanca, después me pongo otra camiseta blanca y un pañuelo como si fuera la Blasa...", comenta a modo de broma en el programa.

"El primer episodio es cómo le comunica a sus familiares que va a ser papá", cuenta Tatiana Arús con ilusión, pero el jefe cree que eso "no vende nada". "La gente que sigue a Maluma quiere otras cosas", asegura. "Quiere ver si la camiseta blanca le combina con la ropa interior", dice con picardía Rocío Cano.