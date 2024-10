"Por 800 euros al mes, una ganga, nos lo quitan de las manos", ironiza Alfonso Arús para presentar un nuevo 'zulo' que se ha viralizado en redes sociales. El estudio, ofertado por 800 euros al mes, es un tercero sin ascensor de 26 metros cuadrados ubicado en Malasaña, Madrid.

El piso se puede ver entero desde la puerta. El baño no tiene puerta, pero está totalmente equipado. "Es bien agobiante y bien estrecho", afirma la mujer que muestra el piso, antes de pasar a enseñar el único y principal dormitorio en el que solo entra una cama. "Hay secuestradores que les daría vergüenza usar este piso", comenta la chica, que explica: "Los que no ganamos 2700 euros no podemos permitirnos este pisazo, todo no se puede pedir".

Puedes ver todas las imágenes de esta "ganga" inmobiliaria en el vídeo principal de esta noticia.