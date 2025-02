Alfonso Arús, sobre la posibilidad de cambiar su DNI: "Prefiero quedarme como mujer, me ha ido muy bien en la vida"

Ciudades como Madrid, Córdoba o Melilla ya pueden disfrutar del DNI exprés, pero quien se beneficie de él no podrá hacer cambios personales. A Alfonso Arús le da igual, porque no quiere hacer ningún cambio, aunque aparezca como mujer en este documento.

Hans Arús aclara en Aruser@s qué es y cómo funciona el DNI exprés. "Tú vas allí y ya te pueden tomar tanto la huella dactilar como la fotografía 'in situ', o sea que ya no tendrás que ir con la típica foto en mano. El pago se puede hacer con 'contactless' y los agentes pueden trabajar con dos ciudadanos manteniendo la privacidad de ambos", explica. Eso sí, hay excepciones: no se pueden hacer cambios personales, el chip del anterior tiene que estar en perfecto estado y si ha habido robo, pérdida o problemas con las huellas no podrá utilizarse este método para renovarlo.

Ninguno de estos casos parece importarle a Alfonso Arús, aunque en su documento aparecen un par de errorcillos sin importancia, entre ellos, que es una mujer en lugar de un hombre. "Prefiero quedarme como mujer, me ha ido muy bien en la vida", afirma el presentador. "Es que los cambios dan tanta pereza que yo ya he desistido. Aún sabiendo que debería cambiar algo, digo, 'no, no, yo todo igual'. El domicilio es el de soltero", reconoce entre risas.

Pero él no es el único que tiene datos inexactos en el documento nacional de identidad. "En el mío pone que nací el 30 de enero en lugar del 3", cuenta su hijo. "Pero, ¿tú eres hombre? ¿Varón?", pregunta el presentador. En el plató comienza un debate acerca de si salimos o no poco favorecidos en la foto del DNI.