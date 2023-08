Patricia Benítez reconoció en Aruser@s que veía el amor de una manera diferente después de haber estado durante el fin de semana de mudanza. "Me han ayudado chicos muy majos y he pensado que me podría enamorar", admitía.

Tras sus palabras, Alfonso Arús quiso saber más del tema y abrió un paréntesis en el progrma. "¿Es posible que uno de los chicos que ayudó a Patricia Benítez en la mudanza sea el futurible?", preguntaba.

"Existe la posibilidad de que no sea una empresa de mudanzas, sino que un amigo se preste. Si un amigo se presta a ayudar en la mudanza es un tesoro", añadía el presentador.

A esto, David Broc apuntaba que "es el argumento de una película porno amateur".

Por su parte, Patricia Benítez no cerraba la muerta a algo más al asegurar que tiene "el contacto" de uno de los chicos que le ayudaron.

