Gerard Piqué y Clara Chía han protagonizado una polémica escena a su llegada a Madrid y es que la pareja sorprendió al estar custodiados en el aeropuerto por ocho miembros de seguridad. "En ningún momento dejaban acercarse a la prensa a hacer su trabajo", afirma Tatiana Arús, que destaca que "el tono era bronco". Como se puede ver en las imágenes, entre empujones y amenazas, el equipo de seguridad no dejaba que nadie se acerara a la pareja.

"No me toques", pedí un periodista en plena tensión, en la que Gerard Piqué y Clara Chía no han hecho ninguna declaración. "¿Pero cuál es el problema?", pregunta Alfonso Arús alucinado por el despliegue y es que el presentador responde tajante: "Tendrán que normalizar alguna vez Piqué y Clara Chía que son una pareja como cualquier otra".

Por su parte, Angie Cárdenas destaca que "los reporteros harían lo mismo con seguridad que sin seguridad y no montas este despliegue con el que generas más morbo".