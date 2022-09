Todos conocemos a alguna o algunas parejas que, en apariencia, son totalmente perfectas. Nunca discuten, se llaman con apodos cariñosos, suben fotos juntos a las redes sociales... pero no es oro todo lo que reluce. O al menos, eso es lo que piensan el presentador y los colaboradores de Aruser@s, que han comentando una noticia que afirma que no es recomendable comparar tu relación de pareja con la de los demás. "Es que algunas parejas dan un poco de rabia porque parecen perfectas y te preguntas si tú tienes esta misma relación o no", comenta María Moya.

Pero Alfonso Arús no lo duda. "Lo que pasa es que la gente hace un esfuerzo para parecer ser feliz y luego, cuando rascas, sale la verdad. Hay mucha fachada", asegura. Tatiana Arús cree que "en las redes sociales hay muchos influencers que venden una pareja idílica, con su casa, sus hijos, los dos superbién posicionados...".

"Ay mi cari, mi cari. Pero lo mejor es que luego quedas con 'el Antonio' o con 'la Paqui' por separado y se ponen a parir", afirma Patricia Benítez, indignada con ese tipo de parejas.