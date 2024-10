Alfonso Arús presenta en el plató de Aruser@s un estudio que muestra a qué edad son los hombres y mujeres más atractivos y, para sorpresa de los tertulianos, no es la misma. Según cuenta el experto, a los 32 años los hombre están en su "máximo atractivo". Y, a partir de esa edad, su sex appeal comienza a descender. En el caso de las mujeres: a los 28 años.

"Estamos todos caducados, menos Hans", bromea Alfonso Arús, que añade, señalando al colaborador, que "todavía está a unos años de la edad perfecta". "Yo estoy de capa caída", ríe Rocio Cano.

"Si no habéis llegado a los 32, lo mejor está por llegar, pero si habéis superado esta edad...", lamenta el presentador del programa. Tatiana Arús, sin embargo, parece no estar de acuerdo con el comentario: "Perdona, yo creo que, como los mejores alimentos, si están bien conservados, yo me los como caducados y no pasa nada". "Ahora entramos todos en la fase de 'pero no los aparento'", concluye Alfonso Arús, entre risas, mirando a sus compañeros.

Puedes ver el divertido debate que se ha generado en el plató de Aruser@s en el vídeo que acompaña esta noticia.