Isabel Preysler, también conocida en Aruser@s como "la reina emérita de corazones" (porque ahora ya no "corazonea"), estrena hoy documental en Disney+, pero antes de llegar a nuestras pantallas, se preestrenó anoche en Madrid. La protagonista de esta navideña miniserie estuvo "sonriente y relajada", aunque tuvo un momento de desequilibrio taconil que pone en un 'ay' a Angie Cárdenas. "¡Casi se nos cae!".

El presentador está como loco por saber sobre qué trata el documental. "Bueno, vas a ver cómo se prepara la Navidad en casa y nada, es una cosa muy sencilla. Pero es cómo se prepara la Navidad", decía ella misma con el 'entusiasmo' que la caracteriza ante la prensa. "Yo, con esta premisa, es que no creo que llegue a la noche, no puedo más. Me corroe la curiosidad", asegura el jefe.

"Por lo visto, va a estar muy presenta la figura de Miguel Boyer y de Carlos Falcó, y habla de cómo era la relación con los hijos", informa Tatiana Arús. "Bueno, pues lo que hace la Pantoja con Paquirri, desenterrar a los muertos", estalla finalmente Alfonso Arús.