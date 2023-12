Alfonso Arús reflexiona en el plató de Aruser@s sobre el documental de Isabel Preysler: "Me gustaría conocer los números reales de la gente que la ha visto". "La plataforma puede darlos o no", explica el presentador, que insiste en que le cuesta imaginar cuánta gente va a verlo. Y es que después de ver los dos trailers, Alfonso Arús no tiene muchas expectativas del documental.

"Ha hecho pequeñas incursiones en el mundo de la televisión y no ha tenido éxito", afirma, por su parte, Angie Cárdenas, que se pregunta "qué es lo que puede interesar". "Con toda la oferta que hay hoy en día de series, ¿quién va a parar a esto de la Presyler?", pregunta Arús en plató, donde Tatiana Arús confiesa que lo verá por curiosidad.