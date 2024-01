En España, informa Alba Gutiérrez en Aruser@s, somos líderes mundiales en llevarnos el teléfono móvil al baño: el 80% reconoce que lo hace y el otro 20%, directamente, miente. Pero ojo, porque un estudio asegura que no es recomendable pasar más de 10 minutos por deposición en el inodoro.

Las fisuras anales, las hemorroides y los prolapsos rectales son las consecuencias de esta práctica. "Oye, y la gente que se va al baño con el móvil, por favor, que no mande notas de voz, que se nota dónde está", implora Marc Redondo.

No sabemos si es el caso o no de Hans Arús, ya que no puede participar en este debate. "Hoy lo tenemos indispuesto en el trono, pero no porque pase voluntariamente el tiempo allí, sino porque está con un virus intestinal", cuenta sin ningún tipo de reparo Alfonso Arús, presentador del programa y padre del enfermo.

"A mí, lo que más me ha gustado de esta noticia es saber que en el trono es donde más se pierde la noción del tiempo", cuenta el jefe. "Mucha gente aprovecha y se va al baño para tener su momento personal del día", observa Gutiérrez.