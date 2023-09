Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s las imágenes deVictoria Federica en el desfile de 'JC Pajares' después de cambiar de look tras acudir a otro desfile. "Esta es otra", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde destaca que esta "es más angulosa". Según el presentador, no es ni la del 'Hola', ni la que fue al evento 'Suavefest', de María Pombo.

"No tiene la cara tan redonda", apostilla Angie Cárdenas, que cree que el maquillaje que lleva ese día a los diferentes eventos es diferente. "Quizá por eso llegó prácticamente tarde, para que no veamos que es una doble", bromea Tatiana Arús mientras Alfonso Arús explica que ese es el motivo por el que no habla con la prensa: para que no se vea que tiene diferentes voces.