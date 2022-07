'#GarcíaSoloHayUno' podría ser un hashtag pero también es el título provisional de la nueva serie documental que ya está preparando MovistarPlus+ en colaboración con Dadá Films & Entertainment. Los creadores nominados al Goya Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, los mismos responsables de 'Raphaelismo', se ponen ahora a los mandos de una nave que tratará de arrojar luz sobre una de las figuras más famosas y controvertidas del periodismo deportivo radiofónico de finales del siglo XX.

El rodaje acaba de arrancar en Madrid y, por lo tanto, la docuserie no verá la luz hasta el próximo 2023. De momento se desconocen los aspectos que tocará el documental y si contará o no con el beneplácito del propio García pero MovistarPlus+ vuelve a la carga tratando de poner el foco en su figura. No olvidemos que 'Reyes de la Noche' (una de las comedias por las que la plataforma más apostó el año pasado) se inspiraba, precisamente, en la guerra radiofónica que existió entre José María García y José Ramón de la Morena. La ficción, que estaba protagonizada por Javier Gutiérrez y Miki Esparbé, no fue renovada y acabó su andadura en una solitaria y única temporada pero ahora parece que la plataforma de Telefónica quiere seguir indagando en la figura del periodista aunque desde un prisma completamente diferente.