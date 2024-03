"Está viva. Existe. Ha sido avistada cual monstruo del Lago Ness después de la polémica por su operación", anuncia Alfonso Arús como quien informa sobre una aparición misteriosa. Y es que, realmente, es algo parecido a ello. Kate Middleton por fin ha salido de entre las sombras y una cámara la ha captado paseando con su marido, el príncipe Guillermo, yendo a su tienda favorita en las inmediaciones de Windsor. "Por lo visto, por la mañana estuvieron visitando en algunas actividades deportivas a sus hijos y sería como una prueba de que su estado de salud es bueno".

Angie Cárdenas se alza como portavoz de la población británica más escéptica. "Muchos ingleses dicen que no es ella", afirma. "¿Ya empezamos?", pregunta Alfonso Arús. "Si no es ella, tenemos que dar paso a la república mañana", insiste el presentador. Sin embargo, el diario 'The Sun' desmiente a estas voces incrédulas. "Dicen que lo han pasado por un filtro y que sí que es ella".

Alba Gutiérrez se hace eco de uno de los argumentos de los 'negacionistas' de Kate. "La gente se estaba fijando incluso que en las casetas había como unas luces que podían ser navideñas, y unas decoraciones... ¡la gente tiene unas teorías!". Recordemos que el Maestro Joao incluso apuntó a la posibilidad de que estuviera abducida.