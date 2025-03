Alfonso Arús alucina al saber que Shakira ha cancelado otro concierto: "Si llega a ser la Pantoja..."

Shakira ha vuelto a cancelar un concierto de su gira'Las mujeres ya no lloran'. Esta vez, ha ocurrido en Chile, donde la artista colombiana ha lanzado un comunicado explicando que es un tema que no depende de ella sino que es un problema con las infraestructuras del recinto. "Por lo visto, el escenario está algo desnivelado y dice que su escenografía pesa 63 toneladas y, esto pondría en riesgo no solo al público sino a todo el equipo", explica Tatiana Arús.

Por su parte, Alfonso Arús no da crédito con las veces que ha cancelado la artista sus conciertos en Latinoamérica. "Porque se trata de Shakira, porque esto le pasa a Isabel Pantoja y en fin...", afirma Alfonso Arús, que reflexiona: "Primero fue por un tema de gases, luego porque se cayó un trozo del techo y ahora porque el suelo está desnivelado...". "Esto lo deberían saber de antemano", destaca Angie Cárdenas mientras Tatiana Arús afirma que "este problema se lo encontrará más veces": "Si lleva una de las estructuras más grandes del mundo, cómo no ha hecho un estudio de dónde va a hacer el concierto".