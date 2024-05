Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s los diseños más llamativos que las famosas lucieron en la alfombra ver de la Gala Met 2024 . Para la colaboradora, el mejor vestido de la noche lo llevó Jennifer López, que apostó por un espectacular vestido de Schiaparelli Alta Costura con un impresionante collar de Tiffany & Co. "Luce más de 2,5 millones de cristales", destaca Tatiana Arús, que insiste en que "es el mejor de la noche".

Otra de las mejores vestidas fue Nicole Kidman, quien acudió con un vestido de Balenciaga bicolor en blanco y negro con un corsé ajustado y la falda voluminosa repleta de plumas. "Yo lo veo todo muy extravagante y excesivo, pero hay que reconocer que hay gusto", afirma Alfonso Arús, quien se asusta con el look de Lana Del Rey: "¿Dónde se ha metido? ¿en una mosquitera?".

Por otro lado, Kim Kardashian fue una de las invitadas a las que más le costó desfilar con su vestido. "Si os fijáis, para mí,s e ha quitado cinco costillas porque es prácticamente imposible que una persona tenga una cintura semejante", destaca Tatiana Arús, que se la veía "con cara de no poder respirar": "También tuvo muchas dificultades para subir la escalera, que iba pasito a pasito".

Además, Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia todos los looks y el momento en el que Kim llega al hotel "con cara de agobio y las zapatillas del hotel aún con el vestido puesto". "Qué triste", destaca Alfonso Arús, que insiste en que "no tiene costillas": "No existen".