Alejandro Sanz confirma su nueva colaboración con Grupo Frontera: "Me hubiera gustado desvelarlo yo"

Aunque ahora se muestra muy feliz con Candela Márquez, Alejandro Sanz lo pasó mal tras romper con Rachel Valdés como muestra en su nuevo disco con temas como 'Palmeras en el jardín' o 'Modo avión'". Tras el estreno de su última canción, 'Palmeras en el jardín', en donde habla de los problemas en su relación con Rachel Valdés y su posterior ruptura, ahora Alejandro Sanz adelanta 'Modo avión', su próximo tema. Una canción que sigue la línea del desamor con frases como "sentirse mal también está bien" o "no hay mal que dure para siempre".

Sin embargo, no todo van a ser canciones tristes. El cantante también ha anunciado su nueva colaboración: "El secreto era ese, el próximo sencillo es una colaboración con mis amigos del Grupo Frontera". No obstante, Alejandro Sanz también se muestra algo molesto de que la información ya hubiera salido un mes antes sin su consentimiento: "Me hubiera gustado desvelaros esta colaboración por mí mismo".