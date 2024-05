Alba Carrillo ha lanzado un zasca en este vídeo a José Luis Martínez-Almeida por el chotis que bailó en su boda con teresa Urquijo. "Quiero que en todos los colegios se baile chotis", destaca la modelo, que afirma que "no hay más que ver el espectáculo lamentable que se marcó nuestro propio alcalde". "Me pareció una tomadura de pelo", insiste Alba Carrillo.

"Se lo podía haber preparado bien y si no, no hacerlo, porque me pareció vergonzoso", afirma rotunda la modelo, que insiste en que "es insultante". "El alcalde de Sevilla no creo que en su boda baile una sevillana como si fuera un tirolés", señala Alba Carrillo, que insiste en que "hay que aprender a bailar el chotis". "No hagas como Almeida", recalca la modelo, que destaca que le dio "vergüenza ajena".

Después de escucharla, Alfonso Arús afirma que "es un zasca antológico", pero "hay que decir que es un evento privado": "Es su boda, puede bailar lo que quiera".