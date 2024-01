Después de acabar el año compartiendo un vídeo en su Instagram presentando a su nueva pareja, Alba Carrillo ha reflexionado sobre el amor. En el vídeo, la modelo incluía fotos con el empresario Álex Covez, del que asegura que la vuelve "loca". Ahora, Alba Carrillo va más allá y hablar sobre el futuro de su relación.

"Tengo suerte, por fuera todos son muy aparentes, lo que importa es que por dentro también lo sean", afirma la modelo, que destaca que, de momento, va todo "muy bien": "Me gusta mucho, es un tío muy divertido, de mundo y que no quiere ser más famoso que yo". "Me gustaría casarme por primera vez por amor", resalta Alba Carrillo, en clara referencia a su anterior boda con Feliciano López, e insiste: "Si me casara otra vez sería en otras condiciones, seguro".

Preguntada por una futura maternidad, la modelo es tajante: "No sé si con Álex o no, pero que volveré a ser madre, sí". En el plató de Aruser@s reflexionan sobre las declaraciones de la modelo: "Cuando dice que por fuera todos son aparentes, en su caso tiene razón porque todos sus novios están buenos, otra cosa es que por dentro no les gusten".