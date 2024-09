Alaska y Mario no podían perderse el estreno de 'Bitelchús Bitelchús' en Príncipe Pío y hasta allí se desplazaron como dos personajes más creados por Tim Burton sin tener siquiera que mencionarles tres veces. La pareja más atípica de la socialité española está a punto de cumplir 25 años de casados y por este hito y sus planes para celebrarlo le preguntan en la alfombra negra.

"Pues es que lo he pensado, ¡no hemos hecho nada con la familia!", le echa en cara Mario a Olvido. "Bueno, todavía falta... en noviembre", asegura él mientras ella le mira con cara de incredulidad. "¡Que no! ¿Ves cómo discutimos también?", refiere la cantante a la redactora que les pregunta.

Entre risas, Vaquerizo sigue con la broma. "A lo mejor no llegamos, nuestra vida es una improvisación constante". Y para improvisación, la que se marca narrando la sinopsis de la película estrenada. Y no, no va de la "relación de amor entre una mujer y un hombre" como él cuenta y bien le corrige Alaska.