Aitana habla por primera vez de su depresión: "Pensaba que de aquí a cinco años no iba a estar"

Aitana ha confesado haber pasado por una depresión hace unos meses. La cantante, que se encuentra promocionando su documental, 'Metamorfosis', ha reflexionado en la Cadena Ser sobre la dura situación que vivió a finales de 2024. "Yo el año pasado pasé una etapa, sobre todo a finales de año, complicada a nivel psicológico", afirma Aitana, que destaca que le cuesta "mucho decir estas cosas".

"Estoy pasando por ese proceso", destaca la artista, que, sin embargo, asegura estar "muchísimo mejor". "La depresión es igual para todos porque es estar triste, pero no saber por qué", explica la catalana, que destaca que "es la primera vez" que lo dice públicamente. "Yo desde pequeña sabía que me pasaba algo y no quería ir al médico para que no me vieran nada", confiesa Aitana, que desvela que cuando le preguntaban cómo se veía en cinco años, ella pensaba "que no iba a estar".

Finalmente, la cantante confiesa que se puso en manos de un especialista, quien le diagnosticó la depresión. "Eso es lo que hay que hacer", destaca Alfonso Arús, que reflexiona: "Últimamente hay mucha gente que se abona al término de depresión cuando no se sabe si exactamente responde a ese cuadro". "Hay que ponerse en manos de un profesional y que te certifique que realmente lo tienes", insiste el presentador, que critica que "hay famosos que se abonan a ese término a veces de manera frívola".