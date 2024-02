"Si me queréis, irse. Si me queréis, no me invitéis", pide Alfonso Arús en Aruser@s haciendo referencia a este tuit que se ha convertido en viral. "Hoy me ha llamado una amiga para decirme que se casa y que esté tranquila, que no me va a invitar a su boda", comienza a leer Hans Arús hasta que el presentador le interrumpe. "¡Qué gran amiga!", exclama, casi con emoción.

La chica reconoce en X que esto es lo que ella considera como una "demostración de amistad verdadera", y para el jefe, tiene toda la razón. "Tiene una amiga que vale un tesoro. Ha tenido la delicadeza de no invitar a su mejor amiga, porque era un engorro. Han llorado de emoción, la una porque se casa y la otra porque se libra".

Para Alba Sánchez, lo peor de que una amiga se case no es la boda, sino la despedida de soltera. "Me da una pereza...", confiesa en directo. Eso sí, tal y como apunta Alba Gutiérrez, "también hay gente que se molesta si no la invitas", especialmente, si el evento es entre famosos y celebrities.