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Japón reúne a 1.800 personas para mover a mano una torre de 360 toneladas

Mover una torre de 360 toneladas parece una misión imposible, pero en Japón 1.800 personas han tirado con cuerdas para devolverla a su posición original.

Japón reúne a 1.800 personas para mover a mano una torre de 360 toneladas

La imagen parece sacada de otra época, pero ha ocurrido en Japón. Un total de 1.800 personas han unido fuerzas para desplazar a mano una torre de 360 toneladas utilizando únicamente cuerdas, siguiendo "una técnica tradicional empleada para mover antiguas edificaciones". "Es una zona donde hay muchos terremotos y no es extraño que se desplacen un poco", explica Alba Sánchez en el plató de Aruser@s.

Precisamente, hace dos años la torre llegó a desplazarse dos metros debido a un terremoto, por lo que había que devolverla a su posición original. El Gobierno japonés lanzó entonces un comunicado para pedir voluntarios y la respuesta fue multitudinaria: hasta 8.000 personas se presentaron para participar.

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