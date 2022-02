Blanca Portillo triunfó en la gala de los Premios Goya 2022 al alzarse con el premio a mejor actriz protagonista por su papel en la película 'Maixabel'. Más allá de lo cinematográfico y poniendo el foco en el estilismo, el periodista Aurelio Manzano ha lanzado una afilada crítica a la actriz.

En el vídeo que acompaña a la noticia, el tertuliano ha criticado el look de la actriz para la gala. Portillo lució un vestido rojo de lentejuelas con voluminosas mangas de la firma Redondo Brand que no ha gustado nada a Aurelio Manzano: "Esto es del chino, de no tengo que ponerme".

La opinión del periodista del corazón ha llevado a Alfonso Arús a abrir un paréntesis en el que los colaboradores han debatido sobre una tendencia en alza: combinar prendas de lujo con ropa low cost.

Nieves Álvarez y su impresionante vestido en los Goya

Con respecto a los estilismos de los Premios Goya, Nieves Álvarez fue una de las grandes protagonistas. La modelo atrajo la atención de los medios presentes con un vestido blanco y negro con una amplia falda. Para poder llegar a la fiesta del cine, la modelo tuvo que enfrentarse a un complicado viaje en furgoneta.