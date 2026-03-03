"No se veía la baliza": así explica un hombre por qué arrolló a otro coche que estaba parado en la carretera

Este conductor explica que no ha logrado ver los dos coches parados en la carretera y ha terminado chocando contra uno, dejando atrapado a uno de los conductores, que estaba haciendo el parte: "Tengo la conciencia tranquila".

En los últimos 25 años han muerto en las carreteras españolas cerca de 75.000 personas, es decir, es como si una capital del tamaño de Ciudad Real, desapareciera. Y es que los accidentes de tráfico están entre las principales causas de fallecimiento en España, y el alcohol está detrás de la mitad de las muertes por carretera.

Jalis de la Sernase traslada hasta Sevilla, donde acude junto a la Guardia Civil a un choque en el puente sevillano del Quinto Centenario, donde nada más llegar ya se ven fragmentos de vehículos y a una persona que está siendo atendida. El accidente se ha producido tras una colisión entre dos vehículos. Tras este choque, los conductores se han bajado del vehículo y un tercer coche, ha llegado por detrás, colisionando contra el segundo coche y dejando a uno de los conductores atrapado".

El presentador de Apatrullando habla con el conductor del tercer vehículo. "Ellos estaban haciendo el parte y cuando hemos visto el coche, he frenado y ya no me ha dado tiempo", explica el hombre, que asegura que "no se veía la baliza": "No se veía nada de nada". "El hombre creo que está ahí chungo", afirma preocupado el conductor, que explica que a él le "ha saltado el airbag", aunque no le ha hecho nada.

Sin embargo, el resto de ocupantes de su vehículo sí que tienen molestias tras el golpe. "Me duele el brazo, será del porrazo o de lo que sea", explica el copiloto mientras que a la mujer que va en los asientos de detrás le duele el pecho. "Veníamos lento, gracias a dios veníamos despacio", insiste la mujer.

Por otro lado, la guardia civil explica a Jalis de la Serna que los tres conductores implicados "han dado negativo" en alcohol. Además, "al responsable del accidente es protocolario realizar todas las pruebas de droga". Finalmente, esta persona, conductora del tercer vehículo, da negativo en todo. "Esas cosas no hay que probarlas", asegura el hombre a Jalis de la Serna, al que asegura que tiene la conciencia tranquila.

