Apatrullando: fuera de control
"Maté a mi amigo": el desgarrador vídeo de Carlos Rubio que conmueve a una conductora en un control de alcoholemia
Apatrullando recoge el testimonio de Carlos Rubio, un joven cuya vida cambió para siempre tras una noche de alcohol y velocidad al volante. Su historia, marcada por la cárcel y la pérdida de su amigo Juan Antonio, se convierte ahora en una llamada urgente a la conciencia de los conductores.
Una noche de fiesta acabó destrozando la vida de Carlos Rubio. Tras consumir alcohol y conducir más rápido de lo debido, perdió el control del coche en una curva y se estrelló frontalmente contra otro vehículo. El accidente estuvo a punto de costar la vida a dos personas y acabó con la de su amigo, Juan Antonio.
Aquel instante fue suficiente para cambiarlo todo. Carlos despertó en el hospital sin comprender lo ocurrido. Poco después, llegó la condena: ingresó en prisión por los hechos. "Solamente tengo malos recuerdos de esa historia, son cosas que pasan y no quieres volver a vivir", asegura. "Te ves en el hospital, no sabes lo que ha pasado, y te ves en la cárcel tras matar a una persona; tu vida se paraliza...", confiesa.
De madrugada, Carlos acompaña al equipo de Apatrullando para concienciar a los conductores que dan positivo en los controles de alcoholemia del riesgo real que asumen.
Durante uno de los controles, el reportero de laSexta muestra el vídeo de Carlos Rubio a una joven conductora que acaba de ser parada por los agentes."Esto me pone más nerviosa, ya no es el dinero de la multa", admite entre lágrimas la conductora, que no puede evitar reconocer la gravedad de su conducta.
