Torreblanca, el barrio con la renta más baja

Un vecino del barrio con la renta más baja de España: "Llevo 55 años y estoy loco por salir de aquí, pero estoy hipotecado"

Este vecino de Torreblanca explica en este vídeo que no se va de Torreblanca porque está "hipotecado": "Me quedan seis años para acabar de pagar la hipoteca, hasta que no la acabe no me puedo ir".