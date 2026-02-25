"Tenemos el espacio aéreo controlado": la Policía explica cómo usan los drones y un helicóptero en el partido del Madrid contra el City

"Tenemos tres drones complementados con un helicóptero", explica la Policía a Jalis de la Serna sobre cómo tienen controlado el espacio aéreo para "que no haya ningún problema de seguridad" en el partido del Madrid contra el Manchester City.

¿Cómo es la seguridad que hay en torno a un partido de fútbol? ¿Qué ocurre detrás del blindaje policial alrededor de un estadio? Cuando un encuentro está catalogado como de Alto Riesgo, la presión se multiplica para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Jalis de la Serna se adentra en Apatrullando en estos operativos para mostrar cómo se controla la violencia antes, durante y después del encuentro deportivo.

En concreto, el presentador vive junto a los Antidisturbios un partido de Champions League en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City. "No sentimos miedo porque estamos preparados y entrenados para afrontar este tipo de situaciones", afirma el coordinador de los Antidisturbios, que explica que en este tipo de encuentros viven situaciones de peligro real.

Además, Jalis de la Serna también habla con los policías que van a caballo: "¿Es importante ir a caballo en un despliegue policial como este?". "Es bastante importante por la masificación de gente", explica la policía, que destaca que "se hace mucho más asequible pasar por sitios que no pueden pasar otros compañeros". "Resulta intimidatorio, pero los caballos están educados para ello", explica la policía, que destaca que "los caballos saben cómo tienen que proceder".

Por otro lado, el coordinador explica que tienen "tres drones complementados con un helicóptero": "Están coordinados para que no haya ningún problema de seguridad". "Tenemos todo el espacio aéreo controlado", asegura el policía, que explica que mientras "un dron irá a cubrir a la afición visitante y otro irá con la local".

