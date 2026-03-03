La tajante respuesta de un guardia civil a un conductor que dice tener la conciencia tranquila tras chocar contra otro coche

Un guardia civil contesta a un conductor que dice tener la conciencia tranquila tras chocar contra un coche parado, dejando a un hombre atrapado: "Se ha distraído, el primero que ha destrozado el coche ha sido él".

Jalis de la Sernase traslada hasta Sevilla, donde acude junto a la Guardia Civil a un choque en el puente sevillano del Quinto Centenario. Nada más llegar, el periodista ya ve fragmentos de vehículos y a una persona que está siendo atendida. Según explica la Guardia Civil, el accidente se ha producido por la colisión entre dos vehículos. Tras este choque, los conductores se han bajado del vehículo y un tercer coche ha llegado por detrás, colisionando contra el segundo coche y dejando a uno de los conductores atrapado".

El presentador de Apatrullando habla con el conductor del tercer vehículo. "Ellos estaban haciendo el parte y cuando hemos visto el coche, he frenado y ya no me ha dado tiempo", explica el hombre, que asegura que "no se veía la baliza": "No se veía nada de nada". "El hombre creo que está ahí chungo", afirma preocupado el conductor, que explica que a él le "ha saltado el airbag", aunque no le ha hecho nada.

Sin embargo, el resto de ocupantes de su vehículo sí que tienen molestias tras el golpe. "Me duele el brazo, será del porrazo o de lo que sea", explica el copiloto mientras que a la mujer que va en los asientos de detrás le duele el pecho. "Veníamos lento, gracias a dios veníamos despacio", insiste la mujer.

Por otro lado, la guardia civil explica a Jalis de la Serna que los tres conductores implicados "han dado negativo" en alcohol. Además, "al responsable del accidente es protocolario realizar todas las pruebas de droga". Finalmente, esta persona, conductora del tercer vehículo, da negativo en todo. "Esas cosas no hay que probarlas", asegura el hombre a Jalis de la Serna, al que asegura que tiene la conciencia tranquila.

"Dice el señor que tiene la conciencia tranquila", explica Jalis de la Serna a uno de los agentes de la Guardia Civil, que contesta tajante en el vídeo: "Obviamente no lo habrá hecho queriendo, pero se ha distraído". "A los hechos me remito, ha habido un accidente, el primero que ha destrozado el coche ha sido él", insiste el agente, que explica a Jalis de la Serna que han "pedido las cámaras": "Esto esclarecerá cómo se ha producido el accidente".

