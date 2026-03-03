Una mujer se emociona tras el accidente de coche de su hijo: "Me ha llamado y me ha dicho, '¡no respira, ven corriendo, ayúdame!'"

Jalis de la Serna habla con Carmen, quien, emocionada, cuenta que su hijo iba en un coche que ha sufrido un accidente junto con un amigo y el padre de este, que ha resultado herido tras quedar entre dos coches.

Jalis de la Serna se traslada hasta Sevilla para apatrullar con la Guardia Civil. En el vídeo, acuden un alcance en el puente del Quinto Centenario, donde nada más llegar ya se ven "fragmentos de vehículos" y a "una persona que está siendo atendida". Allí se encuentra con Carmen, una amiga del herido y madre de un amigo del hijo del herido: "Venían de un partido".

"Somos amigos de hace muchos años", explica Carmen, que destaca que los niños, que también viajaban en el coche siniestrado, "están bien": "Me ha llamado mi hijo y me ha dicho 'mamá, que no respira, que no respira, ven corriendo, ayúdame'". "Yo no sé si me vendrá alguna multa porque no sé ni el tiempo que he tardado, pero me he venido corriendo", destaca la mujer, que celebra que su amigo "esté consciente" después del suceso. "Están intentando movilizarle sin causarle ninguna lesión más", detalla, por su lado, Jalis de la Serna.

El accidente se ha producido tras una colisión entre este vehículo gris y el negro, del herido. "El error de los usuarios es bajarse del vehículo", explica uno de los agentes, que destaca que "uno se ha quedado entre medio de los dos vehículos, ha llegado un tercer vehículo, que ha colisionado con este y, a consecuencia, ha aprisionado a uno de los conductores entre los dos coches".

