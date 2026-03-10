"Se llama 'el bandido', nosotros 'el todo a 100'": así valoran los clientes de Iván su dedicación en Usera

En Apatrullando, Jalis de la Serna conoce a Iván, el dueño de 'Casa Iván', un pequeño local de Usera que se ha convertido en referencia gastronómica por sus callos a la madrileña.

En el último programa de Apatrullando, Jalis de la Serna conoce a Iván, un referente gastronómico en Usera. Su pequeño local, 'Casa Iván', se ha ganado la fama de preparar algunos de los mejores callos a la madrileña de Madrid.

Dos clientes entran en el local y aseguran que, de no ser porque Iván se quedó con el bar, habría desaparecido. "Él se llama 'el bandido', nosotros 'el todo a 100'", bromea uno de ellos, ya amigo del tabernero, tras reconocer que el bar no está hecho para todos los bolsillos.

Sus clientes también reconocen el éxito de Iván: "Es una persona que cuida el detalle y el producto, sabe elaborarlo y se ha sacrificado para aprender". "La clave es que ha logrado integrarse en una cultura diferente a la suya y ha sabido coger lo bueno y transmitir su trabajo, sacrificio y esfuerzo día a día para que todo el mundo esté contento", añade otro amigo.

*Puedes volver a ver el programa de Apatrullando: 'Chinos made in Spain' en astresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.