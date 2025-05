"No queremos que Valencia sea un Barcelona": un guía turístico, sobre la ciudad convertida en "parque temático"

Sábado, día de llegada de cruceristas. Jalis de la Serna se prepara para apatrullar Valencia y vivir la llegada de los turistas. Para el periodista, la ciudad se convierte en un auténtico "parque temático".

Los cruceristas que recibe Valencia ya superan el número de habitantes de la ciudad, oleadas de turistas que bajan de los barcos. "Llegan alrededor de 4.000 personas del barco", asegura uno de los guías turísticos que charla con el presentador del programa.

Este 2025, llegarán a Valencia hasta 37 mega cruceros. "Intentamos no traer a todo al mundo al centro. Los barcos que llevan mercado norteamericano llevan los grupos a Fátima o a Sagunto para no traer a todo el mundo a Valencia capital. No queremos que Valencia sea un Barcelona", asegura el guía.

