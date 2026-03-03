El momento en el que la Guardia Civil pilla a un conductor que se cambia por otro en un control: "Da negativo, pero le tenemos que denunciar"

Aunque este chico da negativo en la prueba de alcohol y drogas por el margen de error, será multado con 200 euros por haberse cambiado con una amiga antes de parar para no tener que hacer la prueba.

En los últimos 25 años han muerto en las carreteras españolas cerca de 75.000 personas, es decir, es como si una capital del tamaño de Ciudad Real, desapareciera. Y es que los accidentes de tráfico están entre las principales causas de fallecimiento en España, y el alcohol está detrás de la mitad de las muertes por carretera. Jalis de la Serna se traslada hasta Sevilla para vivir con la Guardia Civil un control de alcoholemia mientras David Casasús, reportero de Apatrullando, está en otro de los puntos con mayor siniestralidad del país, la Comunidad de Madrid.

"Nos situamos en un punto estratégico de la capital hispalense con un alto índice de positivos", destaca Jalis de la Serna en el vídeo, donde explica que los agentes quieren evitar que la gente que sale de fiesta coja la autovía con una tasa de alcohol que no es la indicada. Durante el control policial, un agente avisa a otro que uno de los coches parados ha cambiado de conductor. Además, nada más abrir el coche, los agentes descubren un "fuerte olor a marihuana".

"Le tomas nota a la conductora y al pasajero para denunciarlos", afirma uno de los agentes a otro. El joven que iba de conductor y se ha cambiado por una chica para no hacer el control de alcoholemia sopla y da 0.26, dando negativo. "No sería positivo porque está en el margen de error", explica uno de los agentes, que, sin embargo, avisa al joven de que "aún asi se les denuncia por haberse cambiado antes de llegar al control". Es decir, llevarán una "denuncia administrativa". Y es que debido a la aplicación de un margen de error de un 5%, solo hay sanción administrativa a partir del 0,27 de tasa de alcohol.

