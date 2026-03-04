Un joven repartidor rompe a llorar al ser retenido en un control de tráfico: "Si me multan no me viene bien"

Jalis de la Serna acompaña a la Guardia Civil en un patrullaje para revisar documentación y consumo de sustancias. Allí, paran a un joven repartidor: "Me ha venido un pestazo a marihuana".

Jalis de la Serna acompaña a la Guardia Civil en un patrullaje destinado a interceptar vehículos que circulan sin la documentación en regla. Durante la vigilancia, los agentes retienen a un joven de 22 años, repartidor, tras detectar el ruido y el humo que emite su coche.

"Lo hemos visto bastante adormilado y con los ojos vidriosos", comenta uno de los agentes, que proceden a realizarle una prueba de alcoholemia y un test antidrogas. "Si me multan no me viene bien", rompe a llorar el joven ante Jalis de la Serna.

Cuando le preguntan si ha consumido alguna sustancia, responde con sinceridad: "Prácticamente no, es mi pareja la que consume".

Sin embargo, tras abrir la puerta del coche, un agente comenta: "Me ha venido un pestazo a marihuana". Mientras el joven se sincera ante las cámaras de laSexta: "Ayer le di una calada, así que iba a dar positivo"- Pero las pruebas realizadas dan negativo, dejando al conductor libre de toda sanción por consumo.

