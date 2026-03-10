Ahora

La Policía se presentó en casa

Una joven china que llegó a España siendo bebé cuenta el bullying que sufrió en su colegio: "Me perseguían y acorralaban"

"En el colegio me intentaba adaptar y se reían de mí, me empujaban... no tenia ganas de ir al colegio pero tenia amigos, entre marginados nos juntábamos", explica una joven china que fue adoptaba con 23 meses por una familia española.

Una joven china que llegó a España con dos meses cuenta el bullying que sufrió en su colegio: "Me perseguían y me acorralaban"

Hace más de 30 años, casi 20.000 bebés chinas fueron adaptadas por familias españolas. Solo sus rasgos asiáticos las diferencian del resto de españoles. Es el caso de Elena, una joven de origen que chino que fue adoptada por una familia española con tan solo dos meses.

"Me he hecho muy fuerte a raíz del bullying que yo he sufrido de pequeña", cuenta la joven a Jalis de la Serna en este vídeo, donde explica que "en todos lados la gente tiene un racismo interiorizado que muchas veces ni siquiera son comentarios con maldad", pero que se hacen. "Los hacemos y no nos damos cuenta de que estamos siendo racistas", afirma rotuna la joven, que explica que "abuelos, niños.. todo el mundo de todas las edades" le han preguntado "si con esos ojos" ve bien.

Además, Elena recuerda los malos momentos que vivió en el colegio por culpa de algunos compañeros: "Me intentaba adaptar y se reían de mí". "Me empujaban, se metían conmigo... no tenía ganas de ir al colegio", asegura Elena, que explica que, eso sí, tenía un grupo de amigos: "Entre marginados nos juntábamos".

"Con 12 años había personas que se metían conmigo por mi raza", recuerda Elena, que denuncia cómo la "persiguieron por la calle" o la "acorralaron en el pasillo" hasta casi producirle una "agresión física". Tal fue la gravedad que la madre de la joven explica a Jalis de la Serna cómo "la Policía fue a casa".

*Puedes volver a ver el programa de Apatrullando: 'Chinos made in Spain' en astresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump vuelve a desmentir a Trump: amenaza con golpear a Irán "20 veces más fuerte" y se fija nuevos objetivos tras dar por "casi terminada" la guerra
  2. Los bolsillos del mundo miran al estrecho de Ormuz en Irán sobre el que Trump dice plantearse "tomar el control"
  3. El Gobierno vuelve a incluir en la sanidad pública y gratuita a las personas en situación irregular
  4. El silencio ante las purgas pasa factura en Vox: de negar división cuando estaban dentro a cargar contra la dirección desde fuera
  5. Arranca el juicio de la 'casa de los horrores' de Oviedo: los padres se enfrentan a 25 años de cárcel por encerrar durante 4 años a sus tres hijos
  6. Una DANA pone en aviso naranja por nieve a Granada y trae frío, lluvia y nieve