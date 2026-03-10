Una joven china que llegó a España siendo bebé cuenta el bullying que sufrió en su colegio: "Me perseguían y acorralaban"

"En el colegio me intentaba adaptar y se reían de mí, me empujaban... no tenia ganas de ir al colegio pero tenia amigos, entre marginados nos juntábamos", explica una joven china que fue adoptaba con 23 meses por una familia española.

Hace más de 30 años, casi 20.000 bebés chinas fueron adaptadas por familias españolas. Solo sus rasgos asiáticos las diferencian del resto de españoles. Es el caso de Elena, una joven de origen que chino que fue adoptada por una familia española con tan solo dos meses.

"Me he hecho muy fuerte a raíz del bullying que yo he sufrido de pequeña", cuenta la joven a Jalis de la Serna en este vídeo, donde explica que "en todos lados la gente tiene un racismo interiorizado que muchas veces ni siquiera son comentarios con maldad", pero que se hacen. "Los hacemos y no nos damos cuenta de que estamos siendo racistas", afirma rotuna la joven, que explica que "abuelos, niños.. todo el mundo de todas las edades" le han preguntado "si con esos ojos" ve bien.

Además, Elena recuerda los malos momentos que vivió en el colegio por culpa de algunos compañeros: "Me intentaba adaptar y se reían de mí". "Me empujaban, se metían conmigo... no tenía ganas de ir al colegio", asegura Elena, que explica que, eso sí, tenía un grupo de amigos: "Entre marginados nos juntábamos".

"Con 12 años había personas que se metían conmigo por mi raza", recuerda Elena, que denuncia cómo la "persiguieron por la calle" o la "acorralaron en el pasillo" hasta casi producirle una "agresión física". Tal fue la gravedad que la madre de la joven explica a Jalis de la Serna cómo "la Policía fue a casa".

