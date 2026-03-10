Iván, tabernero de Usera, revela en Apatrullando la curiosa condición para aprender la receta de los callos a la madrileña

Iván llegó a España sin estudios ni oficio y hoy es el tabernero de referencia en Usera. Su receta de callos a la madrileña es legendaria, tanto que él bromea con que "cuesta más que el local".

En Apatrullando, Jalis de la Serna conoce a Iván, un hombre que llegó a España sin estudios, sin hablar el idioma y sin oficio definido, y que hoy es un referente gastronómico en Usera. Su pequeño local, 'Casa Iván', se ha ganado la fama de preparar los mejores callos a la madrileña de Madrid. "La receta de los callos ahora mismo cuesta más de lo que cuesta el local", bromea.

Con 40 años, Iván lleva casi 20 viviendo en Madrid, pero su camino fue largo y diverso: primero estuvo en Italia con 18 años, luego en Múnich, después en Barcelona, Alicante, Valencia y Málaga, hasta asentarse finalmente en la capital española.

"Mi padre siempre quiso que estudiara, pero hablé con él y le dije que no sabía estudiar. Él siempre me metía caña hasta que un día dije: 'se acabó'. Y me fui", recuerda Iván, relatando cómo tomó la decisión que cambiaría su vida.

Su carrera comenzó en la hostelería, aunque nunca pensó en ser tabernero. "Empecé con comida china, con comida japonesa...nunca imaginé que sería tabernero, no era mi ilusión. Con 18 años, cuando comenzó todo, no tenía tanta vida como para elegir mi camino", asegura.

Iván aprendió la receta de sus famosos callos de su maestro, quien al jubilarse le ofreció el traspaso del negocio. "Hasta la firma del papel no me enseñó la receta de los callos", recuerda entre risas.

Según datos recientes proporcionados en el programa, el 55% de los chinos que trabajan en España son emprendedores. Muchos, como Iván, contribuyen a mantener vivas tradiciones gastronómicas que, de otro modo, podrían desaparecer.

*Puedes volver a ver el programa de Apatrullando: 'Chinos made in Spain' en astresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.