Una empresaria china, tras 10 años en España: "Mi madre quería que me casara pronto y tuviera hijos, pero a mí me gusta la vida aquí"

Jiaping es de Shangái pero lleva viviendo en España 10 años: "Antes de llegar al mercado de China, quiero dar a conocer el mercado a los chinos que están en España y explicarles qué comprar aquí", explica la joven.

Después de que Margaret Chen, fundadora de 'China Club', presenta a Isa Balado a Jiaping, la empresaria china invita a la reportera de Apatrullando a pasar un día con ella para conocer su trabajo. "Jiaping nos ha citado en plena milla de oro de Madrid", explica Isa Balado, que recorre el barrio Salamanca para encontrarse con la joven empresaria china. Jiaping explica que lleva "más de 10 años trabajando en el sector de la joyería y relojería": "Aquí está lleno de mis clientes y de las marcas que colaboran conmigo, ahora hay mucho mercado para mi gente y para mi público chino".

"Antes de llegar al mercado de china, quiero dar a conocer (las marcas) a los chinos que viven en España", explica Jiaping sobre su trabajo, que detalla que aconseja a los chinos qué comprar en España: "Antes era jamón, aceite, vino... pero ¿qué más?, el mundo del lujo ofrece muchas posibilidades".

Por otro lado, Jiaping recuerda cómo fueron sus inicios en España, con 24 años: "En China terminé mi carrera de Administración Pública. Mi madre decía que quería que me casara temprano y tuviera tres hijos, y mira dónde estoy ahora". Y es que la joven destaca que a ella le gusta "la vida de España": "Me encanta España, hice mi máster de Cooperación Internacional y Política de Desarrollo en la Universidad de Málaga y mi idea era irme a China, pero el destino me ha dirigido y me he quedado".

