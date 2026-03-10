Un cirujano de Pamplona con orígenes chinos: "Algún paciente dice que prefiere que le trate un médico chino"

Isa Balado acude a la Fundación Jiménez Díaz para hablar con uno de sus cirujanos, Siyuan. "Los pacientes se suelen sorprender de que hablo muy bien español, pero claro, yo nací en Pamplona", explica el médico.

La comunidad china forma parte de España desde hace décadas. Durante años, para muchos, el desafío fue la adaptación, aprender un idioma, un oficio y sacar su negocio adelante. Pero esto no no es solo una historia de adaptación sino también de elección. Y es que las últimas generaciones han crecido aquí, y han podido elegir quién querían ser y a qué dedicarse. Además, también han decidido cómo se relacionan con el país.

Isa Balado visita la Fundación Jiménez Díaz para hablar con Siyuan, un cirujano de origen chino nacido en Pamplona que trabaja en el hospital. Siyuan explica cuál suele ser la reacción de los pacientes cuando descubren que les ha tocado un médico chino: "Se suelen sorprender de que hablo muy bien español, pero claro, yo nací en Pamplona". "Por lo general suelen estar contentos", destaca el cirujano, que confiesa que, incluso, "alguno dice que prefiere que le trate un médico chino": "Imagino que por los estereotipos de que son muy habilidosos y estudiantes".

Sobre por qué nació en Pamplona, Siyuan explica que todo fue por el trabajo de su padre, que es médico. El joven explica que su padre "hizo la carrera en China", pero se mudó a Pamplona tras "identificar "a un investigador que trabajaba" en la ciudad española: "Le escribió una carta diciéndole que le gustaba mucho lo que hacía y que le gustaría trabajar con él y, a la semana, le invitó a Pamplona para trabajar juntos". "En ese momento, conociendo únicamente el chino y un poco de inglés", explica el cirujano sobre la trayectoria de su padre, que se convirtió en el primer médico chino de Pamplona.

Preguntado sobre las diferencias entre los médicos chinos y los españoles, Siyuan explica que, aunque de Medicina china sabe "muy poco", cree "que puede haber diferencias en el trato por el tema cultural": "Creo que en China puede haber una cultura más respetuosa y no tan cercana como aquí".

