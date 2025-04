Así explican unos abuelos de La Moraleja por qué nunca llevarían a sus nietos a un colegio público: "Quiero educarles con libertad"

Jalis de la Serna charla con familiares que recogen a los niños en un colegio de La Moraleja. "Al final pagan unos 10.000 euros", destaca Jalis, que alucina: "Es la renta per cápita de algunas familias al año en otras zonas".

Juan, vecino de La Moraleja y nieto de su fundador, enseña los entresijos del barrio más rico de España a Jalis de la Serna. "Aquí se va a construir el primer colegio americano que viene a La Moraleja", explica Juan al periodista, al que detalla que "va a ser el colegio más caro de todos". Jalis de la Serna no da crédito al saber que costará unos 2.000 euros al mes: "Con lo que cuesta ese colegio podría comer una familia en cualquier parte de España".

Por otro lado, Juan destaca a Jalis de la Serna que los mejores colegios están en La Moraleja. "No hay una zona de España con tanto colegio", explica Juan, que destaca que "se calcula que hay más de 16.000 niños estudiando en estos colegios y más de 10.000 vienen de fuera todos los días". "Por un lado, se critica mucho el tráfico, que yo lo entiendo, todo lo que te genera, pero, por otro, también es cierto que da cierto caché a la urbanización", explica Juan.

Jalis de la Serna aprovecha para hablar con varios familiares que van a recoger a los niños a la puerta de un colegio en La Moraleja. Una mujer explica que vive en Paracuellos, "a 15 minutos en coche". Preguntada sobre por qué decidieron llevar a los niños a un colegio en La Moraleja, explica que fue "por el horario". "Tiene un amplio horario hasta las 19 horas y me solucionaban la vida", afirma la mujer, que reflexiona: "Si no son buenos colegios estos, no sé a dónde vamos a llevar a los peques".

Por último, Jalis de la Serna habla con unos abuelos que han ido a recoger a su nieta. La pareja explica que todas sus hijas han ido a colegios privado y explican a Jalis de la Serna por qué nunca las llevarían a un colegio público. "Antes sí, pero ahora nunca llevaría a un hijo a una escuela pública porque les quiero educar libremente con libertad", afirma tajante la mujer mientras que el hombre explica que "han cambiado muchas cosas" y critica "el adoctrinamiento" en los colegios públicos.