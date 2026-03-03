Así explica un conductor de VTC a la Guardia Civil haber dado positivo en anfetaminas: "Tomo medicamentos por traumas pasados"

Tras dar positivo en las pruebas de drogas en el control de la Guardia Civil, este conductor de VTC explica que es por medicamentos: "Tengo problemas mentales por el pasado y eso suma hasta que la cabeza explota".

Los accidentes de tráfico están entre las principales causas de fallecimiento en España, y el alcohol está detrás de la mitad de las muertes por carretera. En los últimos 25 años han muerto en las carreteras españolas cerca de 75.000 personas. Jalis de la Serna se traslada hasta Sevilla para vivir con la Guardia Civil un control de alcoholemia en un punto estratégico de la capital hispalense con un alto índice de positivos.

Con el control en esta ubicación, los agentes quieren evitar que la gente que sale de fiesta coja la autovía con una tasa de alcohol que no es la indicada. En el vídeo, la Guardia Civil hace la prueba de drogas al conductor de un VTC. "Yo tomo algunos medicamentos, pero no sé si lorazepam...", explica el conducto profesional a Jalis de la Serna, que le pregunta si "es un tratamiento psiquiátrico?".

"Sí, efectivamente", afirma el conductor del VTC, que explica que toma medicamentos recetados por un médico. Sin embargo, la Guardia Civil explica que el conductor "ha dado positivo en anfetaminas". "Sí, claro, ya se lo he dicho antes. Es un medicamento", insiste el hombre, que destaca que tiene "problemas mentales por el pasado, por traumas": "Eso suma hasta que la cabeza explota".

Los agentes explican a Jalis de la Serna que no le van a multar en el momento: "Es el laboratorio el que ya dictamina si es legal que conduzcan con esa sustancia en el organismo. Va a quedar a la espera de la carta". Si finalmente, se confirma que no es legal, el hombre deberá pagar 1.000 euros, 500 con el descuento, y perderá 6 puntos del carnet.

