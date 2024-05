Después de que The New York Times destapara que Tania Headno era una superviviente del 11S, la periodista Marta Forn destapó su verdadera identidad. Y es que en realidad Tania Head es la española Alicia Esteve. La catalana nunca ha dado una entrevista desde que se descubrió su verdadera identidad. En la actualidad vive en Barcelona y tiene un pequeño negocio de reformas.

Tania Head vinculó su historia a la de uno de los grandes héroes del 11-S, un voluntario que se llamaba Welles, conocido como el héroe del pañuelo rojo, que salvó la vida de más de 10 personas antes de perder la suya. Los restos de Welles fueron encontrados seis meses después de los atentados, pero, a día de hoy, todavía hay 1.104 personas declaradas muertas en los atentados del 11 de septiembre en Nueva York de las que no se ha podido recuperar ningún resto.