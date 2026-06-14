Julio Iglesias, entre la angustia familiar y la presión internacional durante el secuestro de su padre: "¿Qué sabéis ahí?"

Mientras avanzaban las negociaciones para liberar a 'Papuchi', Julio Iglesias seguía el caso con angustia desde Miami movilizando todos los contactos a su alcance, incluido el FBI y, según algunos testimonios, hasta Ronald Reagan.

Según la periodista Mábel Galaz, encargada en su momento de seguir el caso, mantenía un contacto constante con la familia Julio Iglesias, quien se encontraba en Miami. "Le llamábamos con la diferencia horaria, a veces muchas veces al día. En cuanto Julio escuchaba cualquier novedad sobre el secuestro, respondía de inmediato con angustia: '¿Qué sabéis?'. Era una persona nerviosa, desesperada por información", relata la periodista.

La biógrafa del doctor Iglesias Puga, Julia Higueras, explica que Julio se sentía "profundamente responsable de lo ocurrido" y vivía la situación con enorme presión emocional. Durante aquellos días, la familia no solo estaba en contacto con las autoridades españolas, sino también con el FBI, dado que Julio se encontraba en Estados Unidos. "Cuando hablábamos con Julio, no solo estábamos en contacto con él, sino también con el FBI, que esperaba cualquier información relevante", explica Mábel Galaz.

En el relato también se recogen declaraciones del entonces representante del cantante, Alfredo Fraile, quien desde Miami abordó la complicada cuestión del pago del rescate en un contexto legal restrictivo en España. Según sus palabras, confiaban en que las autoridades españolas "pudieran comprender" la situación excepcional.

La familia, según los testimonios, "estaba dispuesta a pagar el rescate", aunque la legislación española de la época dificultaba este tipo de transacciones. A pesar de ello, las gestiones continuaron a nivel internacional.

"El Doctor Iglesias nos cuenta que Julio habla con Ronald Reagan, presidente EEUU en aquel momento, para que le deje, por favor, sacar esas divisas fuera del país para el rescate de su padre", desvela Julia Higueras. Según esta versión, Reagan habría trasladado la petición al FBI para facilitar la operación.

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