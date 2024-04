Una avalancha humana en el Madrid Arena acabó con la vida de cinco chicas tras infinitos errores: el recinto no tenía licencia, el aforo se superó un 215% y la seguridad había recibido órdenes de no dejar salir a nadie. El personal de seguridad, en vez de distribuirlos por plantas, agolpó a los asistentes en la pista central para que Steve Aoki se sintiera arropado durante su espectáculo. El aforo se superó con creces y no al 50%, no al 100%, al 215%. Las salidas se habían bloqueado con barras, camerinos y hasta con el escenario.

En este vídeo se puede ver cómo un grupo de gente intenta ayudar a las personas atrapadas en la avalancha del Madrid Arena. "¡Voy a tirar de ti, tira! ¡sube, tú sube!", se oye a un chico gritar mientras que otra persona da la voz de alarma gritando que en ese sitio iba a morir gente ante la trágica situación. Además, las llamadas al Samur no pararon de sucederse, como la que se puede escuchar en este vídeo, donde un joven intenta sacar del pabellón a una chica junto a más personas para que los médicos la atiendan.

"Estamos saliendo con la chica en brazos a la superficie del Madrid Arena", explica el chico al Samur, que detalla que están "saliendo por el Pabellón de Cristal, por el aparcamiento". Sin embargo, cuando llegan a la salida la "puerta está cerrada". Y es que según explica Abdón Núñez, el abogado de la familia de Belén Langdon, una de las fallecidas en la avalancha,