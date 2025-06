Cuando el Ecce Homo y Cecilia Giménez pasaron a convertirse en meme mundial: "En EEUU fue el disfraz para Halloween"

La restauración fallida del Ecce Homo de Borja dio la vuelta al mundo convertida en un meme. Su autora Cecilia Giménez, una mujer octogenaria, se convirtió en un icono mundial. La imagen del Ecce Homo y de Cecilia se hizo tan viral que llegó a periódicos de todo el mundo, como The New York Times. Allí es donde la vio Andrew Flack, director de la Ópera 'He aqui el hombre, la opera de Cecilia'. Se trata de un artista estadounidense que se enamoró de la foto de Cecilia y de la historia que había detrás.

"Cuando vi por primera vez el rostro de Cecilia en el periódico solo unos días después me atrapó literalmente, cobró vida", destaca Flack, que recuerda que "estaba en The New York Times y luego en muchos otros periódicos". "El titular decía que una anciana arruina un fresco de valor incalculable", recuerda el artista, que destaca que cuando vio su rostro le atrapó: "Nunca había tenido una experiencia en la que interactuase tanto con una foto".

"Sabía que era inocente de cualquier crimen, no era una vándala", defiende el artista a Cecilia, a la que muchos acusaban de haber arruinado el Ecce Homo original. "Estaba ahí para repararlo", insiste Flack, que destaca que sintió "que podía hacer algo al respecto". Además, el artista destaca que "el Ecce Homo fue uno de los primeros fenómenos de Internet": "A día de hoy todo el mundo lo conoce".

Por otro lado, Mamen Mendizábal charla con Marisa Ibáñez, la sobrina de Cecilia, que recuerda cómo su tía de repente pasó "a convertirse en un meme mundial". "Paquirrín fue el primero, luego Belén Esteban", destaca la sobrina sobre los meses que se hicieron alrededor del Ecce Homo y de su tía. Incluso, la periodista enseña en el vídeo "cómo los informativos y programas se llenaron de memes". "Ahora te ríes, pero, al principio, ninguna gracia", asegura Ibáñez, que destaca que lo único que quería es "que pasara la noticia cuanto antes y cuanto menos bombo tuviera, mejor".

Incluso, el Ecce Homo se convirtió en el disfraz favorito en Halloween en EEUU y el de Cecilia Giménez, también, como relató Helera Resano en el informativo de laSexta aquellos días.

