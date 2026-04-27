Zaida Cantera analiza el atentado frustrado contra Trump en EEUU: "Es altamente sospechoso que, por tercera vez, un 'lobo solitario' logre acercarse tanto al presidente de EEUU"

En Al Rojo Vivo, Zaida Cantera ha alimentado las dudas sobre lo ocurrido al recordar que conoce los protocolos de seguridad de la OTAN. La exdiputada considera "increíble" que un lobo solitario entrara armado en el hotel, disparara y fuera detenido con vida.

Tras el intento de atentado en Estados Unidos durante la rueda de corresponsales, se confirmó la identidad del sospechoso. Se trata de Cole Tomas Allen, de 31 años, que comparecerá hoy ante la Justicia. Es natural de Torrance, California, una ciudad situada al sur de Los Ángeles. Estudió Ingeniería en Caltech y, de hecho, en 2017 apareció en un reportaje publicado por 'Elvis', donde se le presentaba como un estudiante que trabajaba en proyectos destinados a ayudar a personas con discapacidad mientras vivía con su familia. Actualmente ejercía como profesor.

Zaida Cantera, exvicepresidenta de la delegación española en la OTAN, ha analizado así el perfil del detenido en Al Rojo Vivo: "Estamos hablando de una persona formada, una persona con estudios, por lo que estamos viendo. Ahora bien, habría que analizar cómo ha podido llegar a este punto de radicalización para cometer un acto como el que muestran las imágenes".

Cantera también se ha mostrado sorprendida por la reacción de algunos presentes en el lugar: "Sorprende, por ejemplo, que el comentarista sepa identificar con tanta claridad que se trata de disparos. Te aseguro que si aquí oyéramos disparos, los españoles no estamos tan acostumbrados y pensaríamos que son petardos o incluso una rueda pinchada".

En relación con la reacción de Donald Trump, añade que no le soprende que haya pensando que era una bandejas que se habían caído: "De Donald Trump se puede imaginar cualquier cosa, sobre todo después de que hace dos días 37 psiquiatras firmaran un manifiesto asegurando que este hombre no está en condiciones de seguir al frente del país".

Además, ha reforzado sus dudas sobre lo ocurrido: "Vuelvo a repetir: es altamente sospechoso que, por tercera vez, una persona, un lobo solitario, llegue tan cerca del presidente de los Estados Unidos. Yo he estado en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y en la cumbre de la OTAN, y conozco las medidas de seguridad que ellos mismos exigen en cada acto. Y no hablamos de eventos de esta magnitud. Me parece increíble que un lobo solitario haya podido entrar en el hotel con esa cantidad de armas, iniciar disparos y que además le hayan detenido con vida. Más aún cuando es la tercera ocasión en la que ocurre con el hombre que, en teoría, es el más protegido del mundo".

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