Carlos Cué reflexiona sobre EEUU: "Es un país en una quiebra absoluta del sistema"

El periodista de 'El País' ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las bromas de Trump tras el intento de atentado: "Es alucinante". Además, ha aprovechado el episodio para reflexionar sobre la situación política y social en Estados Unidos.

La insólita reacción de Donald Trump tras el intento de atentado ha sido bromear en una entrevista en CBS. El presidente aseguró que el sospechoso avanzó con gran rapidez hasta la zona de seguridad y comentó con ironía: "Su velocidad era increíble; dicen que corrió 45 yardas. Corrió de tal manera que la NFL debería contratarlo".

El periodista de 'El País' Carlos E. Cué ha reaccionado con contundencia en Al Rojo Vivo: "Es alucinante". Sin embargo, fue más allá y ha utilizado el episodio para lanzar una reflexión sobre la situación de Estados Unidos.

"Creo que hay que hacer una reflexión general sobre Estados Unidos. ¿Dónde estamos llegando? Es un país en una quiebra absoluta del sistema. La primera gran quiebra es que Donald Trump pueda ser presidente dos veces. Hablamos de una democracia muy consolidada que se está cargando todos los contrapoderes sin apenas capacidad de defensa y reventando todos los códigos", destaca.

Cué también ha puesto el foco en la proliferación de armas: "Además, es un país con un problema creciente con las armas. Está peor que nunca. Todo sigue aumentando. Tienen un presidente que aprueba eso y muchos gobernadores republicanos que se han ido más a la derecha que nunca y fomentan que no haya ningún tipo de control".

El periodista ha cuestionado que nadie plantee cambios de fondo tras repetidos episodios violentos: "Tres personas han intentado matar al presidente y nadie se pregunta cómo es posible que hayan tenido acceso a armas. Nadie va a cambiar el sistema para impedir que lleguen a gente con problemas graves, hasta el punto de querer matar al presidente de su país".

Finalmente, ha concluido con una advertencia sobre el deterioro institucional:"Es un país en una crisis dramática de la que no hablan claramente. Porque si la solución es construir un gran búnker en la Casa Blanca para que no entre nadie, y que el presidente no salga de allí, entonces algo muy profundo está fallando".

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