La CEOE y sindicatos no alcanzan un acuerdo sobre la subida de los salarios, y el principal escollo sería una cláusula de revisión salarial por la inflación que los sindicatos consideran "fundamental" y la patronal inasumible. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que con esta postura, "la patronal no tiene razón y no se está comprometiendo con su país".

Lo ha defendido así en una entrevista en Al Rojo Vivo, en la que ha afirmado que habla con empresarios cada día y que muchos de ellos "estarían dispuestos a pagar más y a contribuir más tributariamente con su país".

En este contexto, la también vicepresidenta segunda ha aclarado que el Gobierno no solo no va a bajar los salario sino que tienen la intención de seguir subiendo el salario mínimo y apela a que se mejoren las rentas salariales en España. "Es imposible que una familia coma fruta y pescado con las rentas salariales que hay hoy en día", ha lamentado, defendiendo que una subida salarial sería buena para el país.

"Rigurosamente y científicamente es lo que tenemos que hacer", ha apuntalado. Añade además que de seguir la receta del PP o de hacer lo que haría Alberto Núñez Feijóo, "estaríamos ante una situación de dolor social y de depresión absoluta de la economía".