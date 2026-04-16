Yago Rodríguez, sobre Trump: "Da la sensación de que está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo"

El director de 'The Political Room' ha reaccionado al anuncio de Trump sobre un encuentro entre Israel y Líbano, destacando que el presidente de EEUU es "demasiado impulsivo" y a veces da informaciones "demasiado precoces".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que "los líderes" de Israel y Líbano hablarán este jueves, en medio de las conversaciones entre los dos países para alcanzar un alto el fuego, mediadas por EEUU. Un anuncio que ha causado una gran sorpresa y desconcierto, siendo más tarde confirmado por Netanyahu. Sin embargo, los gobernantes del Líbano decían no tener ninguna información.

Yago Rodríguez ha reaccionado a este anuncio, recordando que el acuerdo entre Israel y Líbano es una de las partes fundamentales para el alto el fuego en Irán.

"A la luz del desconcierto de varios de los potenciales participantes en el mismo, da la sensación de que Trump está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo", ha destacado.

De esta forma, ha indicado que el desconcierto que se está produciendo en este asunto puede deberse a que el presidente de Estados Unidos puede estar dando informaciones que "igual se están negociando en el mismo momento sin que sean claras".

"Es demasiado impulsivo y da informaciones demasiado precoces", ha destacado en Al Rojo Vivo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.