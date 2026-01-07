Ahora

Análisis

Yago Rodríguez, sobre los planes expansionistas de Trump: "Quiere hacer una compra de territorios como se hacía en el siglo XIX"

"Y esto supone cargar contra el derecho moderno", añade Yago Rodríguez, director de The Political Room. En el vídeo, podemos ver al completo su explicación y análisis.

Yago Rodríguez

Marco Rubio confirma que Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia. Pero no solo eso, sino que además, la polémica tomó potencia esta semana después de que uno de sus principales asesores, Stephen Miller, durante una entrevista en la CNN, aseguró que Groenlandia debería ser parte de EEUU para proteger a la OTAN y al Ártico, y además, no descartó la posibilidad de tomar por la fuerza el territorio.

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', señala que Trump "quiere hacer una compra de territorios como se hacía habitualmente en el siglo XIX, lo que supone cargar contra el derecho moderno, en el que la soberanía nacional y el territorio son sagrados".

Por otro lado, recuerda Rodríguez que "en Groenlandia han ganado los partidos separatistas, el más radical aboga por una separación unilateral de Dinamarca y el menos, por una pactada, pero es sorprendente que EEUU no hagan mención al mismo".

Ahora bien, según Rodríguez, la clave está en "si hay un error de cálculo por parte de un EEUU ensoberbecido, puede acabar con una división completa entre EEUU y Europa o con una división completa entre los propios europeos, porque quienes tienen al lado a Rusia van a querer posicionarse con EEUU". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

