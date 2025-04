Yago Rodríguez, sobre el papel del papa en el alto el fuego en Ucrania: "Intentó mediar, pero con un éxito muy escaso"

Donald Trump ha pedido que Ucrania renuncie a entrar en la OTAN y que reconozca Crimea como parte de Rusia. Además, plantea que Kyiv acepte la ocupación rusa en otras zonas del país, aunque sin reconocer oficialmente la soberanía de Moscú sobre esos territorios. A cambio —según la Casa Blanca— no habría límites para el tamaño del futuro ejército ucraniano y el país seguiría recibiendo ayuda militar de Occidente.

Estados Unidos espera que Ucrania se comprometa a estas condiciones en la reunión que tendrá lugar este martes en Londres.

Para Yago Rodríguez, director de The Political Room, estas "son condiciones duras, que van mucho más allá de lo que la administración anterior habría ofrecido, pero por lo menos clarifican la situación y no están obligando a renunciar a nada que no tengan ya bajo su control". Y agrega: "Quizás sea lo máximo que puede ofrecer Estados Unidos y Ucrania para que se alcance algún tipo de paz".

El análisis geopolítico no está del todo ajeno a la muerte del papa Francisco. Ante la pregunta de Antonio García Ferreras sobre si su fallecimiento podría facilitar algún tipo de alto el fuego, Rodríguez responde: "Desde luego, el papa Francisco intentó tener algún rol de mediación, sobre todo en asuntos de índole humanitaria, pero es verdad que con un éxito muy escaso".